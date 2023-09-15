Журихина (Кондрашова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журихина (Кондрашова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

22.03.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Кондрашов Андрей Кондратьевич

Мать: Кондрашова Екатерина Ивановна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
08.10.1871 ст.

Муж: Журихин Андрей Борисович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1873 ст.

Сын: Журихин Лев Андреевич

Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1877 ст.

Сын: Журихин Семён Андреевич

Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Сапроненко Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1885 ст.

Сын: Журихин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1887 ст.

Дочь: Журихина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1889 ст.

Дочь: Максимович Матрёна Андреевна

Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1894 ст.

Дочь: Власенко Елена Андреевна

Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1895 ст.

Дочь: Журихина Маланья Андреевна

Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
22.03.1913 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
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