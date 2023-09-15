Журихина (Кондрашова) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти22.03.1913 ст.
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Бракосочетание
08.10.1871 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1873 ст.
Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1877 ст.
Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Сапроненко Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1885 ст.
Сын: Журихин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1887 ст.
Дочь: Журихина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1889 ст.
Дочь: Максимович Матрёна Андреевна
Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1894 ст.
Дочь: Власенко Елена Андреевна
Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1895 ст.
Дочь: Журихина Маланья Андреевна
Отец ребёнка: Журихин Андрей Борисович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
22.03.1913 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд