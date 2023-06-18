Кондрашова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти05.03.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Кондрашов Евдоким Андреевич
Отец ребёнка: Кондрашов Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Нестерова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кондрашов Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Кондрашов Герасим Андреевич
Отец ребёнка: Кондрашов Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.01.1871 ст.
Дочь: Кондрашова Маланья Андреевна
Отец ребёнка: Кондрашов Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кондрашов Андрей Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1902 ст.