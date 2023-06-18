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Кондрашова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

05.03.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Кондрашов Евдоким Андреевич

Отец ребёнка: Кондрашов Андрей Кондратьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Нестерова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кондрашов Андрей Кондратьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Кондрашов Герасим Андреевич

Отец ребёнка: Кондрашов Андрей Кондратьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1871 ст.

Дочь: Кондрашова Маланья Андреевна

Отец ребёнка: Кондрашов Андрей Кондратьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кондрашов Андрей Кондратьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Андрей Кондратьевич

Смерть
05.03.1902 ст.
Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область