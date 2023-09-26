Журихин Андрей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖурихин Андрей Борисович

Журихин Андрей Борисович

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
08.10.1871 ст.

Жена: Журихина Екатерина Андреевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1873 ст.

Сын: Журихин Лев Андреевич

Мать ребёнка: Журихина Екатерина Андреевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1877 ст.

Сын: Журихин Семён Андреевич

Мать ребёнка: Журихина Екатерина Андреевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Сапроненко Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Журихина Екатерина Андреевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1885 ст.

Сын: Журихин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Журихина Екатерина Андреевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1887 ст.

Дочь: Журихина Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Журихина Екатерина Андреевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1889 ст.

Дочь: Максимович Матрёна Андреевна

Мать ребёнка: Журихина Екатерина Андреевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1894 ст.

Дочь: Власенко Елена Андреевна

Мать ребёнка: Журихина Екатерина Андреевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1895 ст.

Дочь: Журихина Маланья Андреевна

Мать ребёнка: Журихина Екатерина Андреевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close