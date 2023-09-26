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Журихин Семён Андреевич

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

13.02.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1877 ст.

Отец: Журихин Андрей Борисович

Мать: Журихина Екатерина Андреевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1910 ст.

Сын: Журихин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Журихина Любовь Спиридоновна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1912 ст.

Дочь: Журихина Мария Семёновна

Мать ребёнка: Журихина Любовь Спиридоновна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журихина Любовь Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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