Журихина Любовь Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журихина Любовь Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1910 ст.

Сын: Журихин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Журихин Семён Андреевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1912 ст.

Дочь: Журихина Мария Семёновна

Отец ребёнка: Журихин Семён Андреевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журихин Семён Андреевич

Смерть
Неизвестно
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