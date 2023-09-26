Журихина Любовь Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1910 ст.
Отец ребёнка: Журихин Семён Андреевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1912 ст.
Дочь: Журихина Мария Семёновна
Отец ребёнка: Журихин Семён Андреевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно