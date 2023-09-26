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Журихин Алексей Андреевич

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

06.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1885 ст.

Отец: Журихин Андрей Борисович

Мать: Журихина Екатерина Андреевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1909 ст.

Дочь: Журихина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Журихина Анастасия Наумовна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1910 ст.

Сын: Журихин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Журихина Анастасия Наумовна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.02.1912 ст.

Дочь: Журихина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Журихина Анастасия Наумовна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1914 ст.

Дочь: Журихина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Журихина Анастасия Наумовна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журихина Анастасия Наумовна

Смерть
Неизвестно
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