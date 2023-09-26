Журихин Алексей Андреевич
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения06.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1885 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1909 ст.
Дочь: Журихина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Журихина Анастасия Наумовна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1910 ст.
Сын: Журихин Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Журихина Анастасия Наумовна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.02.1912 ст.
Дочь: Журихина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Журихина Анастасия Наумовна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1914 ст.
Дочь: Журихина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Журихина Анастасия Наумовна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно