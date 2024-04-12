Журихина (Баранова) Анастасия Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журихина (Баранова) Анастасия Наумовна

Место рождения

Ровное, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.12.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ровное, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.03.1909 ст.

Дочь: Журихина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Журихин Алексей Андреевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1910 ст.

Сын: Журихин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Журихин Алексей Андреевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.02.1912 ст.

Дочь: Журихина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Журихин Алексей Андреевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1914 ст.

Дочь: Журихина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Журихин Алексей Андреевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журихин Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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