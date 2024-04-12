Журихина (Баранова) Анастасия Наумовна
Место рождения
Дата рождения17.12.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1889 ст.
Рождение ребёнка
25.03.1909 ст.
Дочь: Журихина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Журихин Алексей Андреевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1910 ст.
Сын: Журихин Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Журихин Алексей Андреевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.02.1912 ст.
Дочь: Журихина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Журихин Алексей Андреевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1914 ст.
Дочь: Журихина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Журихин Алексей Андреевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно