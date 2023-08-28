Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Гилязутдинов Фасхутдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна

Рождение ребёнка
31.12.1931

Дочь: Закирова Амина Назмутдиновна

Мать ребёнка: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Гилязутдинов Равиль Назмутдинович

Мать ребёнка: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна

Рождение ребёнка
08.07.1937

Дочь: Буланова Суфия Назмутдиновна

Мать ребёнка: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна

Рождение ребёнка
05.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минжиган Назмутдиновна

Мать ребёнка: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилязутдинов Рашит Назмутдинович

Мать ребёнка: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна

Смерть
1962
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