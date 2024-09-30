Гилязутдинов Фасхутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилязутдинов Фасхутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилязутдинов Минажетдин Фасхутдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилязутдинова) Хаят Фасхутдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Гилязутдинов Шакир Фасхутдинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Тиф

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