Гилязутдинов Фасхутдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилязутдинов Минажетдин Фасхутдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилязутдинова) Хаят Фасхутдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гилязутдинов Шакир Фасхутдинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Тиф