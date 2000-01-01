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Лапин Александр Михайлович

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Место рождения

Вологодская обл., Харовскийр-н, д. Малинник

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская обл., Харовскийр-н, д. Малинник
Рождение ребёнка
1900

Сын: Лапин Василий Александрович

Мать ребёнка: Лапина Елизавета Васильевна

Вологодская губ. Кадниковский у. (Харовский р-н, д. Малинник
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Потемкина Александра Александровна

Мать ребёнка: Лапина Елизавета Васильевна

Вологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Уханова Нина Александровна

Мать ребёнка: Лапина Елизавета Васильевна

Вологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапина Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно
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