Лапин Александр Михайлович
Место рожденияВологодская обл., Харовскийр-н, д. Малинник
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская обл., Харовскийр-н, д. Малинник
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лапин Василий Александрович
Мать ребёнка: Лапина Елизавета Васильевна
Вологодская губ. Кадниковский у. (Харовский р-н, д. Малинник
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Потемкина Александра Александровна
Мать ребёнка: Лапина Елизавета Васильевна
Вологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Уханова Нина Александровна
Мать ребёнка: Лапина Елизавета Васильевна
Вологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно