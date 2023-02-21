Лапина (Володинцева) Елизавета Васильевна
Место рожденияВологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н) д. Ишенино
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Володинцев Василий Васильевич
Мать: не указана
Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н) д. Ишенино
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лапин Василий Александрович
Отец ребёнка: Лапин Александр Михайлович
Вологодская губ. Кадниковский у. (Харовский р-н, д. Малинник
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Потемкина Александра Александровна
Отец ребёнка: Лапин Александр Михайлович
Вологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Уханова Нина Александровна
Отец ребёнка: Лапин Александр Михайлович
Вологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Архангельск, Исакогорка, Бакарица