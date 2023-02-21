Лапина (Володинцева) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Володинцева) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н) д. Ишенино

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Володинцев Василий Васильевич

Мать: не указана

Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н) д. Ишенино
Рождение ребёнка
1900

Сын: Лапин Василий Александрович

Отец ребёнка: Лапин Александр Михайлович

Вологодская губ. Кадниковский у. (Харовский р-н, д. Малинник
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Потемкина Александра Александровна

Отец ребёнка: Лапин Александр Михайлович

Вологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Уханова Нина Александровна

Отец ребёнка: Лапин Александр Михайлович

Вологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
г. Архангельск, Исакогорка, Бакарица
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