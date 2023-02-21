Уханова (Лапина) Нина Александровна
Место рожденияВологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник
Дата рождения1911
Дата смертиПосле 1977
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Вологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рюмина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Уханов Александр
г. Архангельск, Бакарица
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уханов Александр
Смерть
После 1977
г. Архангельск, Бакарица