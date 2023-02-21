Уханова (Лапина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уханова (Лапина) Нина Александровна

Место рождения

Вологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник

Дата рождения

1911

Дата смерти

После 1977

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Лапин Александр Михайлович

Мать: Лапина Елизавета Васильевна

Вологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рюмина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Уханов Александр

г. Архангельск, Бакарица
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уханов Александр

Смерть
После 1977
г. Архангельск, Бакарица
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