Потемкина (Лапина) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потемкина (Лапина) Александра Александровна

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Место рождения

Вологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Лапин Александр Михайлович

Мать: Лапина Елизавета Васильевна

Вологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник
Рождение ребёнка
1930

Сын: Потемкин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Потемкин Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Потемкина Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Потемкин Алексей Митрофанович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потемкин Алексей Митрофанович

Смерть
Неизвестно
г. Архангельск, Бакарица
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