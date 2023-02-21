Потемкина (Лапина) Александра Александровна
Место рожденияВологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Вологодская обл., Харовский р-н, д. Малинник
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Потемкин Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Потемкина Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Потемкин Алексей Митрофанович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Архангельск, Бакарица