Печкуров Николай Саввин
Место рождения
Дата рождения06.05.1844
Дата смерти03.03.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1844
Бракосочетание
18.10.1864
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Тарушкина Мария Николаева
Мать ребёнка: Печкурова Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
01.02.1874
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Печкурова Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
13.01.1878
Дочь: Ксения Николаева
Мать ребёнка: Печкурова Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
14.09.1884
Мать ребёнка: Печкурова Матрона Филиппова
Смерть
03.03.1914
Причина смерти: от порока сердца