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Печкуров Николай Саввин

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.05.1844

Дата смерти

03.03.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1844

Отец: Печкуров Савва Емельянов

Мать: Печкурова Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1864

Жена: Печкурова Матрона Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Тарушкина Мария Николаева

Мать ребёнка: Печкурова Матрона Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1874

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Печкурова Матрона Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1878

Дочь: Ксения Николаева

Мать ребёнка: Печкурова Матрона Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1884

Сын: Печкуров Иван Николаев

Мать ребёнка: Печкурова Матрона Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.03.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от порока сердца
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