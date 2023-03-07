Тарушкина (Печкурова) Мария Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарушкина (Печкурова) Мария Николаева

Тарушкина (Печкурова) Мария Николаева

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

29.04.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Печкуров Николай Саввин

Мать: Печкурова Матрона Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1890

Муж: Тарушкин Андрей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1890

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1893

Сын: Тарушкин Иван ст.

Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1894

Сын: Тарушкин Ефимий Андреев

Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1897

Сын: Тарушкин Павел Андреев

Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1900

Сын: Тарушкин Иван Андреев

Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1903

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1906

Сын: Тарушкин Кирилл Андреев

Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов

Рождение ребёнка
29.02.1908

Сын: Тарушкин Василий Андреев

Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.04.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close