Тарушкина (Печкурова) Мария Николаева
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти29.04.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
31.01.1890
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1890
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
30.03.1893
Сын: Тарушкин Иван ст.
Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
14.10.1894
Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
04.11.1897
Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
12.09.1900
Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
31.05.1903
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
До 1906
Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
29.02.1908
Отец ребёнка: Тарушкин Андрей Семёнов
Смерть
29.04.1909
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище