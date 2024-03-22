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Печкурова Матрона Филиппова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

14.11.1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1864

Муж: Печкуров Николай Саввин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Тарушкина Мария Николаева

Отец ребёнка: Печкуров Николай Саввин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1874

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Печкуров Николай Саввин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1878

Дочь: Ксения Николаева

Отец ребёнка: Печкуров Николай Саввин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1884

Сын: Печкуров Иван Николаев

Отец ребёнка: Печкуров Николай Саввин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.11.1915
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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