Печкурова Матрона Филиппова
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти14.11.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
18.10.1864
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Тарушкина Мария Николаева
Отец ребёнка: Печкуров Николай Саввин
Рождение ребёнка
01.02.1874
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Печкуров Николай Саввин
Рождение ребёнка
13.01.1878
Дочь: Ксения Николаева
Отец ребёнка: Печкуров Николай Саввин
Рождение ребёнка
14.09.1884
Отец ребёнка: Печкуров Николай Саввин
Смерть
14.11.1915