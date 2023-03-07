Печкуров Савва Емельянов
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти04.04.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Печкуров ?
Мать: ?
Бракосочетание
13.10.1840
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841
Сын: Печкуров Дмитрий Савелиев
Мать ребёнка: Печкурова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
06.05.1844
Мать ребёнка: Печкурова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
13.11.1846
Мать ребёнка: Печкурова Наталия Иванова
Бракосочетание
10.11.1848
Жена: Печкурова Анна Семёнова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1854
Дочь: Анна Савельева
Мать ребёнка: Печкурова Анна Семёнова
Смерть
04.04.1882