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Печкуров Савва Емельянов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

04.04.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Печкуров ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.10.1840

Жена: Печкурова Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841

Сын: Печкуров Дмитрий Савелиев

Мать ребёнка: Печкурова Наталия Иванова

Рождение ребёнка
06.05.1844

Сын: Печкуров Николай Саввин

Мать ребёнка: Печкурова Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1846

Сын: Печкуров Михаил Саввин

Мать ребёнка: Печкурова Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1848

Жена: Печкурова Анна Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1854

Дочь: Анна Савельева

Мать ребёнка: Печкурова Анна Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.04.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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