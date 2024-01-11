Мусина (Нагуманова) Зухра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусина (Нагуманова) Зухра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Нагуман

Мать: Ситдика

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Валеева Зайнап

Отец ребёнка: Мусин Минхаер

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
1900

Сын: Хаеров Латып Минхайрович

Отец ребёнка: Мусин Минхаер

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Минсара

Отец ребёнка: Мусин Минхаер

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусин Галим

Отец ребёнка: Мусин Минхаер

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусин Харис

Отец ребёнка: Мусин Минхаер

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саида

Отец ребёнка: Мусин Минхаер

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаеров Фатих

Отец ребёнка: Мусин Минхаер

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибисара

Отец ребёнка: Мусин Минхаер

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Смерть
1948
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