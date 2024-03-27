Мусин Минхаер
Место рожденияд.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Дата рождения1860
Дата смерти1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Мусин Муса
д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Валеева Зайнап
Мать ребёнка: Мусина Зухра
д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Мусина Зухра
д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Минсара
Мать ребёнка: Мусина Зухра
д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусин Галим
Мать ребёнка: Мусина Зухра
д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусин Харис
Мать ребёнка: Мусина Зухра
д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саида
Мать ребёнка: Мусина Зухра
д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаеров Фатих
Мать ребёнка: Мусина Зухра
д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибисара
Мать ребёнка: Мусина Зухра
д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Смерть
1903