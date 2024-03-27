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Мусин Минхаер

Место рождения

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР

Дата рождения

1860

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Мусин Муса

Мать: не указана

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Валеева Зайнап

Мать ребёнка: Мусина Зухра

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
1900

Сын: Хаеров Латып Минхайрович

Мать ребёнка: Мусина Зухра

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Минсара

Мать ребёнка: Мусина Зухра

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусин Галим

Мать ребёнка: Мусина Зухра

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусин Харис

Мать ребёнка: Мусина Зухра

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саида

Мать ребёнка: Мусина Зухра

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаеров Фатих

Мать ребёнка: Мусина Зухра

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибисара

Мать ребёнка: Мусина Зухра

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Смерть
1903
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