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Хаеров Латып Минхайрович

Место рождения

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мусин Минхаер

Мать: Мусина Зухра

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
29.01.1925

Сын: Минхайров Ангам Латыпович

Мать ребёнка: Гиматдинова Гульминур Мутигулловна

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1926

Сын: Минхайров Кавый Латыпович

Мать ребёнка: Гиматдинова Гульминур Мутигулловна

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Минхайров Рашит

Мать ребёнка: Гиматдинова Гульминур Мутигулловна

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
30.05.1931

Сын: Минхайров Фуат Латыпович

Мать ребёнка: Гиматдинова Гульминур Мутигулловна

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиматдинова Гульминур Мутигулловна

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Рождение ребёнка
1941

Сын: Минхайров Ильдус Латыпович

Мать ребёнка: Гиматдинова Гульминур Мутигулловна

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Смерть
?.02.1975
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Село Шугурово, Лениногорского района, Республика Татарстан, Россия
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