Ситдика
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Нагуманов Нуртдин
Отец ребёнка: Нагуман
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мусина Зухра
Отец ребёнка: Нагуман
Смерть
Неизвестно