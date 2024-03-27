Нагуманов Нуртдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагуманов Нуртдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Нагуман

Мать: Ситдика

Смерть
Неизвестно
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