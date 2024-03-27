Нагуман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагуман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1857 г.р.
1872 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Нагуманов Нуртдин

Мать ребёнка: Ситдика

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мусина Зухра

Мать ребёнка: Ситдика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдика

Смерть
Неизвестно
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