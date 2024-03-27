Нагуман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Нагуманов Нуртдин
Мать ребёнка: Ситдика
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мусина Зухра
Мать ребёнка: Ситдика
Смерть
Неизвестно