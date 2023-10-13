Вторая Жена Татьяна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Татьяна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Ранее не было ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 Евсеева жена Татьяна Тимофеева 24 ИВ-1803 Евсеева жена Татьяна Тимофеева 25 ИВ-1804 Евсеева жена Татьяна Тимофеева 26 ИВ-1805 Евсеева жена Татьяна ... Показать все
Рождение ребёнка
1799

Сын: Ефим Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Сергеев

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 3 ИВ-1803 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 5 ИВ-1804 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 6 ИВ-1805 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 7 ИВ-1806 У них сын ИЯКОВ (ОШИБК... Показать все
Рождение ребёнка
1806

Сын: Алексей Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Сергеев

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1806-1807 Алексея нет ИВ-1814 Алексей 8 ИВ-1821 Алексей 13 ИВ-1822 Алексей 14
Рождение ребёнка
1810

Сын: Иван Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Сергеев

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1814 Иван 4 ИВ-1821 Иван 15 ИВ-1822 Иван 16 Восприемник!!! Восприемница!!! 10/10.02.1837 У кого кто родился: Десятого числа вотчины Господина Прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжев... Показать все
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Мария Евсеева

Отец ребёнка: Евсей Сергеев

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1821 Марья 9 ИВ-1822 Марья 10
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Евсеева

Отец ребёнка: Евсей Сергеев

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1821 Марфа 4 ИВ-1822 Марфа 5
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кирилл Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Сергеев

Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1821 Кир 1
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсей Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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