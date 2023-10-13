Вторая Жена Татьяна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Ранее не было ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 Евсеева жена Татьяна Тимофеева 24 ИВ-1803 Евсеева жена Татьяна Тимофеева 25 ИВ-1804 Евсеева жена Татьяна Тимофеева 26 ИВ-1805 Евсеева жена Татьяна ... Показать все
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ефим Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Сергеев
ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 3 ИВ-1803 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 5 ИВ-1804 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 6 ИВ-1805 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 7 ИВ-1806 У них сын ИЯКОВ (ОШИБК... Показать все
Рождение ребёнка
1806
Сын: Алексей Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Сергеев
ИВ-1806-1807 Алексея нет ИВ-1814 Алексей 8 ИВ-1821 Алексей 13 ИВ-1822 Алексей 14
Рождение ребёнка
1810
Сын: Иван Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Сергеев
ИВ-1814 Иван 4 ИВ-1821 Иван 15 ИВ-1822 Иван 16 Восприемник!!! Восприемница!!! 10/10.02.1837 У кого кто родился: Десятого числа вотчины Господина Прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжев... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Мария Евсеева
Отец ребёнка: Евсей Сергеев
ИВ-1821 Марья 9 ИВ-1822 Марья 10
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа Евсеева
Отец ребёнка: Евсей Сергеев
ИВ-1821 Марфа 4 ИВ-1822 Марфа 5
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кирилл Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Сергеев
Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1821 Кир 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсей Сергеев
Место жительства
Неизвестно
Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно