Ефим Евсеев
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Евсей Сергеев
ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 3 ИВ-1803 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 5 ИВ-1804 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 6 ИВ-1805 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 7 ИВ-1806 У них сын ИЯКОВ (ОШИБК... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1837
Сын: Тимофей Ефимов
Мать ребёнка: Евдокия Иудина
Восприемница!!! 10/10.02.1837 У кого кто родился: Десятого числа вотчины Господина Прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжева у крестьянина Ефима Евсеева и законной жены его Авдотья Иудино... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иудина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно