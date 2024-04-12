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Ефим Евсеев

Место рождения

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Евсей Сергеев

Мать: Вторая Жена Татьяна Тимофеева

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 3 ИВ-1803 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 5 ИВ-1804 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 6 ИВ-1805 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 7 ИВ-1806 У них сын ИЯКОВ (ОШИБК... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1837

Сын: Тимофей Ефимов

Мать ребёнка: Евдокия Иудина

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Восприемница!!! 10/10.02.1837 У кого кто родился: Десятого числа вотчины Господина Прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжева у крестьянина Ефима Евсеева и законной жены его Авдотья Иудино... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иудина

Место жительства
Неизвестно
Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно
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