Евсей Сергеев
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Мой Сергей Антонов
Мать: Моя Васса Клементьева
ИВ-1790 Евсей 17 ИВ-1791 Евсей 18 ИВ-1792 Евсей 19 ИВ-1793 Евсей 17 МК-1793-1794 записи о браке нет ИВ-1794 Евсей 18, жена ИВ-1795 Евсевий 19 ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797 Евсей 27 ИВ-1798 так... Показать все
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ефим Евсеев
Мать ребёнка: Вторая Жена Татьяна Тимофеева
ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 3 ИВ-1803 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 5 ИВ-1804 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 6 ИВ-1805 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 7 ИВ-1806 У них сын ИЯКОВ (ОШИБК... Показать все
Бракосочетание
19.05.1801
Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
МК-1801 19.05.1801 Вотчины Господина Прапорщика Ивана Ивановича Мельницкого деревни Княжева крестьянин вдовец Евсей Сергеев с девкою того же Господина села Максатихи крестьянской дочерью девкой Татьян... Показать все
Рождение ребёнка
1806
Сын: Алексей Евсеев
Мать ребёнка: Вторая Жена Татьяна Тимофеева
ИВ-1806-1807 Алексея нет ИВ-1814 Алексей 8 ИВ-1821 Алексей 13 ИВ-1822 Алексей 14
Рождение ребёнка
1810
Сын: Иван Евсеев
Мать ребёнка: Вторая Жена Татьяна Тимофеева
ИВ-1814 Иван 4 ИВ-1821 Иван 15 ИВ-1822 Иван 16 Восприемник!!! Восприемница!!! 10/10.02.1837 У кого кто родился: Десятого числа вотчины Господина Прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжев... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Мария Евсеева
Мать ребёнка: Вторая Жена Татьяна Тимофеева
ИВ-1821 Марья 9 ИВ-1822 Марья 10
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа Евсеева
Мать ребёнка: Вторая Жена Татьяна Тимофеева
ИВ-1821 Марфа 4 ИВ-1822 Марфа 5
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кирилл Евсеев
Мать ребёнка: Вторая Жена Татьяна Тимофеева
Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1821 Кир 1
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно