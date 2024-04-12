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Евсей Сергеев

Место рождения

Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Мой Сергей Антонов

Мать: Моя Васса Клементьева

Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
ИВ-1790 Евсей 17 ИВ-1791 Евсей 18 ИВ-1792 Евсей 19 ИВ-1793 Евсей 17 МК-1793-1794 записи о браке нет ИВ-1794 Евсей 18, жена ИВ-1795 Евсевий 19 ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797 Евсей 27 ИВ-1798 так... Показать все
Рождение ребёнка
1799

Сын: Ефим Евсеев

Мать ребёнка: Вторая Жена Татьяна Тимофеева

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 3 ИВ-1803 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 5 ИВ-1804 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 6 ИВ-1805 ЯКОВ (ОШИБКА, НАДО ЕФИМ) 7 ИВ-1806 У них сын ИЯКОВ (ОШИБК... Показать все
Бракосочетание
19.05.1801

Жена: Вторая Жена Татьяна Тимофеева

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
МК-1801 19.05.1801 Вотчины Господина Прапорщика Ивана Ивановича Мельницкого деревни Княжева крестьянин вдовец Евсей Сергеев с девкою того же Господина села Максатихи крестьянской дочерью девкой Татьян... Показать все
Рождение ребёнка
1806

Сын: Алексей Евсеев

Мать ребёнка: Вторая Жена Татьяна Тимофеева

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1806-1807 Алексея нет ИВ-1814 Алексей 8 ИВ-1821 Алексей 13 ИВ-1822 Алексей 14
Рождение ребёнка
1810

Сын: Иван Евсеев

Мать ребёнка: Вторая Жена Татьяна Тимофеева

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1814 Иван 4 ИВ-1821 Иван 15 ИВ-1822 Иван 16 Восприемник!!! Восприемница!!! 10/10.02.1837 У кого кто родился: Десятого числа вотчины Господина Прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжев... Показать все
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Мария Евсеева

Мать ребёнка: Вторая Жена Татьяна Тимофеева

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1821 Марья 9 ИВ-1822 Марья 10
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Евсеева

Мать ребёнка: Вторая Жена Татьяна Тимофеева

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1821 Марфа 4 ИВ-1822 Марфа 5
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кирилл Евсеев

Мать ребёнка: Вторая Жена Татьяна Тимофеева

Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1821 Кир 1
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Ирина Борисова

Место жительства
Неизвестно
Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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