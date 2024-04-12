Иван Евсеев
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Евсей Сергеев
ИВ-1814 Иван 4 ИВ-1821 Иван 15 ИВ-1822 Иван 16 Восприемник!!! Восприемница!!! 10/10.02.1837 У кого кто родился: Десятого числа вотчины Господина Прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно