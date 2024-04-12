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Иван Евсеев

Место рождения

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Евсей Сергеев

Мать: Вторая Жена Татьяна Тимофеева

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
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Место жительства
Неизвестно
Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно
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