Нечаев Дмитрий (Сидоров)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1896
Мать ребёнка: Фекла Стефановна
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
16.05.1897
Мать ребёнка: Фекла Стефановна
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
05.05.1898
Сын: Нечаев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Фекла Стефановна
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Фекла Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Стефановна
Смерть
Неизвестно