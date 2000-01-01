Нечаев Дмитрий (Сидоров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Дмитрий (Сидоров)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нечаев Исидор (Сидор) Никифоров

Мать: Нечаеа Меланья Артемьева

Рождение ребёнка
17.03.1896

Сын: Нечаев Стефан Дмитриев

Мать ребёнка: Фекла Стефановна

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
16.05.1897

Сын: Нечаев Иоанн Дмитриевич

Мать ребёнка: Фекла Стефановна

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
05.05.1898

Сын: Нечаев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Фекла Стефановна

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Фекла Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Стефановна

Смерть
Неизвестно
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