Нечаев Иоанн Дмитриевич
Место рожденияд. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Дата рождения16.05.1897
Дата смерти01.06.1897
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1897
Отец: Нечаев Дмитрий (Сидоров)
Мать: Фекла Стефановна
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Крещение
25.05.1897
Стряпунята, Краснокамский, Пермский край
Godparents:Нечаев Николай Дмитриев
Смерть
01.06.1897
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Причина смерти: В молодом возрасте