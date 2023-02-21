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Нечаев Иоанн Дмитриевич

Место рождения

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда

Дата рождения

16.05.1897

Дата смерти

01.06.1897

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1897

Отец: Нечаев Дмитрий (Сидоров)

Мать: Фекла Стефановна

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Крещение
25.05.1897
Стряпунята, Краснокамский, Пермский край
Godparents:Нечаев Николай Дмитриев
Смерть
01.06.1897
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Причина смерти: В молодом возрасте