Нечаев Исидор (Сидор) Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1836
Отец: Нечаев Никита Семенов
Мать: Нечаева Варвара Филипова
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Нечаеа Меланья Артемьева
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Нечаеа Меланья Артемьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нечаеа Меланья Артемьева
Смерть
Неизвестно