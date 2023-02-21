Нечаев Исидор (Сидор) Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Исидор (Сидор) Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1836

Отец: Нечаев Никита Семенов

Мать: Нечаева Варвара Филипова

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Нечаев Федор (Сидоров)

Мать ребёнка: Нечаеа Меланья Артемьева

Рождение ребёнка
1882

Сын: Нечаев Зиновий (Сидоров)

Мать ребёнка: Нечаеа Меланья Артемьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Дмитрий (Сидоров)

Мать ребёнка: Нечаеа Меланья Артемьева

Смерть
Неизвестно
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