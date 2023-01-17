Нечаев Александр Дмитриевич
Место рожденияд. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Дата рождения05.05.1898
Дата смерти29.07.1898
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1898
Отец: Нечаев Дмитрий (Сидоров)
Мать: Фекла Стефановна
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Крещение
14.05.1898
Стряпунята, Краснокамский, Пермский край
Смерть
29.07.1898
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Причина смерти: В молодом возрасте