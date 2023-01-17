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Нечаев Александр Дмитриевич

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Место рождения

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда

Дата рождения

05.05.1898

Дата смерти

29.07.1898

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1898

Отец: Нечаев Дмитрий (Сидоров)

Мать: Фекла Стефановна

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Крещение
14.05.1898
Стряпунята, Краснокамский, Пермский край
Смерть
29.07.1898
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Причина смерти: В молодом возрасте
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