Фекла Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФекла Стефановна

Фекла Стефановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1896

Сын: Нечаев Стефан Дмитриев

Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий (Сидоров)

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
16.05.1897

Сын: Нечаев Иоанн Дмитриевич

Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий (Сидоров)

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
05.05.1898

Сын: Нечаев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий (Сидоров)

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий (Сидоров)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Дмитрий (Сидоров)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close