Фекла Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1896
Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий (Сидоров)
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
16.05.1897
Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий (Сидоров)
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
05.05.1898
Сын: Нечаев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий (Сидоров)
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий (Сидоров)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно