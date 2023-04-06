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Тропин Трофим Иосифович

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Место рождения

Большой Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.09.1899 ст.

Дата смерти

24.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1899 ст.

Отец: Тропин Иосиф Иванович

Мать: Тропина Февронья Никифоровна

Большой Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.11.1923

Сын: Тропин Василий Трофимович

Мать ребёнка: Тропина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
18.06.1925

Сын: Тропин Федор Трофимович

Мать ребёнка: Тропина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скурихина Клавдия Трофимовна

Мать ребёнка: Тропина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотских Зоя Трофимовна

Мать ребёнка: Тропина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тропина Анна Михайловна

Смерть
24.08.1984
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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