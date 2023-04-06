Тропин Трофим Иосифович
Место рождения
Дата рождения18.09.1899 ст.
Дата смерти24.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1899 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1923
Сын: Тропин Василий Трофимович
Мать ребёнка: Тропина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
18.06.1925
Мать ребёнка: Тропина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скурихина Клавдия Трофимовна
Мать ребёнка: Тропина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотских Зоя Трофимовна
Мать ребёнка: Тропина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тропина Анна Михайловна
Смерть
24.08.1984
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край