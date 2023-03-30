Тропина (Леушина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1923
Сын: Тропин Василий Трофимович
Отец ребёнка: Тропин Трофим Иосифович
Рождение ребёнка
18.06.1925
Отец ребёнка: Тропин Трофим Иосифович
Большой Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скурихина Клавдия Трофимовна
Отец ребёнка: Тропин Трофим Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотских Зоя Трофимовна
Отец ребёнка: Тропин Трофим Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно