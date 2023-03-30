Тропина (Леушина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропина (Леушина) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1923

Сын: Тропин Василий Трофимович

Отец ребёнка: Тропин Трофим Иосифович

Рождение ребёнка
18.06.1925

Сын: Тропин Федор Трофимович

Отец ребёнка: Тропин Трофим Иосифович

Большой Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скурихина Клавдия Трофимовна

Отец ребёнка: Тропин Трофим Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотских Зоя Трофимовна

Отец ребёнка: Тропин Трофим Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тропин Трофим Иосифович

Смерть
Неизвестно
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