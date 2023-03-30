Скурихина (Тропина) Клавдия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тропин Трофим Иосифович
Мать: Тропина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Скурихин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Скурихин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Анатольевна
Отец ребёнка: Скурихин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скурихин Анатолий
Смерть
Неизвестно