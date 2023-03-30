Скурихина (Тропина) Клавдия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурихина (Тропина) Клавдия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тропин Трофим Иосифович

Мать: Тропина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Скурихин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Скурихин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Анатольевна

Отец ребёнка: Скурихин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скурихин Анатолий

Смерть
Неизвестно
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