Скурихин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкурихин Анатолий

Скурихин Анатолий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Скурихина Клавдия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Скурихина Клавдия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Анатольевна

Мать ребёнка: Скурихина Клавдия Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скурихина Клавдия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close