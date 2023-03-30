Заболотских (Тропина) Зоя Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотских (Тропина) Зоя Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тропин Трофим Иосифович

Мать: Тропина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотских Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотских Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболотских Геннадий

Смерть
Неизвестно
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