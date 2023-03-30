Заболотских (Тропина) Зоя Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тропин Трофим Иосифович
Мать: Тропина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотских Людмила Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотских Виктор Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заболотских Геннадий
Смерть
Неизвестно