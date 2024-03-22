Тропина (Шадрина) Февронья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропина (Шадрина) Февронья Никифоровна

Место рождения

Большой Телек, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Телек, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.11.1897 ст.

Дочь: Иулания Иосифовна

Отец ребёнка: Тропин Иосиф Иванович

Большой Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.

Сын: Тропин Трофим Иосифович

Отец ребёнка: Тропин Иосиф Иванович

Большой Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.01.1902 ст.

Дочь: Ксения Иосифовна

Отец ребёнка: Тропин Иосиф Иванович

Большой Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.08.1904 ст.

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Тропин Иосиф Иванович

Большой Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Тропин Александр Иосифович

Отец ребёнка: Тропин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Тропин Павел Иосифович

Отец ребёнка: Тропин Иосиф Иванович

Большой Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тропин Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно
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