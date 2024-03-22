Тропина (Шадрина) Февронья Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Рождение ребёнка
28.11.1897 ст.
Дочь: Иулания Иосифовна
Отец ребёнка: Тропин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.
Отец ребёнка: Тропин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1902 ст.
Дочь: Ксения Иосифовна
Отец ребёнка: Тропин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1904 ст.
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Тропин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Тропин Александр Иосифович
Отец ребёнка: Тропин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Около 1918
Отец ребёнка: Тропин Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно