Тропин Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Тропин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
28.11.1897 ст.
Дочь: Иулания Иосифовна
Мать ребёнка: Тропина Февронья Никифоровна
Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.
Мать ребёнка: Тропина Февронья Никифоровна
Рождение ребёнка
26.01.1902 ст.
Дочь: Ксения Иосифовна
Мать ребёнка: Тропина Февронья Никифоровна
Рождение ребёнка
28.08.1904 ст.
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Тропина Февронья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Тропин Александр Иосифович
Мать ребёнка: Тропина Февронья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1918
Мать ребёнка: Тропина Февронья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно