село Большой Телек, село Большой Телек, Идринский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Большой Телек

Идринский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Минусинский округ
778Телекская, д. каз.при рч. Телеке.113402710493
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Идринская волость
2022Большой Телек, с, на рч. Большом Телеке; 1-кл. шк. М. Н. Пр.1333424278

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Идринский район
167007Большой Телексело54°17'92°04'N-46-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Идринский муниципальный район, Сельское поселение Большетелекский сельсовет
4617410101с Большой Телек#Н/Д
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