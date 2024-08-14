Коваленко Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Коваленко Василий

Мать: Коваленко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коваленко) Раиса

Мать ребёнка: Коваленко (Зинченко) Мария

Рождение ребёнка
27.06.1936

Дочь: Магда (Коваленко) Людмила

Мать ребёнка: Коваленко (Зинченко) Мария

Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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