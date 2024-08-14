Коваленко Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Коваленко Василий
Мать: Коваленко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коваленко) Раиса
Мать ребёнка: Коваленко (Зинченко) Мария
Рождение ребёнка
27.06.1936
Дочь: Магда (Коваленко) Людмила
Мать ребёнка: Коваленко (Зинченко) Мария
Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно