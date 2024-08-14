Коваленко (Зинченко) Мария
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Зинько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коваленко) Раиса
Отец ребёнка: Коваленко Степан
Рождение ребёнка
27.06.1936
Дочь: Магда (Коваленко) Людмила
Отец ребёнка: Коваленко Степан
Смерть
Неизвестно
Краснодар
Похороны
Неизвестно
Пригородное кладбище, Краснодар