Коваленко (Зинченко) Мария 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коваленко (Зинченко) Мария

Место рождения

Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Зинько Иван

Мать: Зинько (Хмель) Матрёна Карповна

Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коваленко) Раиса

Отец ребёнка: Коваленко Степан

Рождение ребёнка
27.06.1936

Дочь: Магда (Коваленко) Людмила

Отец ребёнка: Коваленко Степан

Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Краснодар
Похороны
Неизвестно
Пригородное кладбище, Краснодар

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