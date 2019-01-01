станица Динская, станица Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Динская

Динской муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кубанская область, Екатеринодарский отдел, Динская станица
станица Динская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Динской район
11959Динскаястаница45°13'00"39°14'00"L-37-103

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Чат по генеалогии Кубани

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Динской муниципальный район, Динское сельское поселение
3614404101ст-ца Динская#Н/Д

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Екатеринодарский уезд
824Динская станицана лев. берегу р. Кочати 1-й3056460220642077малороссыправославныеЦерковь православная 1, школа мужская 1. Лавок с красным товаром 5, бакалейная 1, питейных заведений 2, мукомольных мельниц 15. Жители занимаются скотоводством и хлебопаш Показать все По р. Кочати
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