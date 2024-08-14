Зинько Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинько Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинько Степан

Мать ребёнка: Зинько (Хмель) Матрёна Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинько (Хмель) Матрёна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинько Фёдор

Мать ребёнка: Зинько (Хмель) Матрёна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинько Семён

Мать ребёнка: Зинько (Хмель) Матрёна Карповна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Коваленко (Зинченко) Мария

Мать ребёнка: Зинько (Хмель) Матрёна Карповна

Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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