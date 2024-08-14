Зинько Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинько Степан
Мать ребёнка: Зинько (Хмель) Матрёна Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинько Фёдор
Мать ребёнка: Зинько (Хмель) Матрёна Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинько Семён
Мать ребёнка: Зинько (Хмель) Матрёна Карповна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Коваленко (Зинченко) Мария
Мать ребёнка: Зинько (Хмель) Матрёна Карповна
Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно