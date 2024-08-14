Зинько (Хмель) Матрёна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинько (Хмель) Матрёна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Хмель Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинько Степан

Отец ребёнка: Зинько Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинько Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинько Фёдор

Отец ребёнка: Зинько Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинько Семён

Отец ребёнка: Зинько Иван

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Коваленко (Зинченко) Мария

Отец ребёнка: Зинько Иван

Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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