Зинько (Хмель) Матрёна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Хмель Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинько Степан
Отец ребёнка: Зинько Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зинько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинько Фёдор
Отец ребёнка: Зинько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинько Семён
Отец ребёнка: Зинько Иван
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Коваленко (Зинченко) Мария
Отец ребёнка: Зинько Иван
Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно