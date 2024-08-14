Коваленко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксамитная (Коваленко) Анна

Отец ребёнка: Коваленко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Денис

Отец ребёнка: Коваленко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Василий

Рождение ребёнка
1908

Сын: Коваленко Степан

Отец ребёнка: Коваленко Василий

Смерть
Неизвестно

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