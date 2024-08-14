Коваленко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксамитная (Коваленко) Анна
Отец ребёнка: Коваленко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Денис
Отец ребёнка: Коваленко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваленко Василий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Коваленко Степан
Отец ребёнка: Коваленко Василий
Смерть
Неизвестно