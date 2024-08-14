Оксамитная (Коваленко) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваленко Василий
Мать: Коваленко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оксамитный Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпухина (Оксомитная) Вера
Отец ребёнка: Оксамитный Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оксомитная) Татьяна
Отец ребёнка: Оксамитный Сергей