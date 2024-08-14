Оксамитная (Коваленко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксамитная (Коваленко) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Василий

Мать: Коваленко Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оксамитный Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпухина (Оксомитная) Вера

Отец ребёнка: Оксамитный Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оксомитная) Татьяна

Отец ребёнка: Оксамитный Сергей

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