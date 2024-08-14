Коваленко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксамитная (Коваленко) Анна
Мать ребёнка: Коваленко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Денис
Мать ребёнка: Коваленко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленко Анна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Коваленко Степан
Мать ребёнка: Коваленко Анна
Смерть
Неизвестно