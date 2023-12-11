Шунулина Васса Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1880
Дочь: Седых Елизавета Макарова
Отец ребёнка: Шунулин Макар Кондратьев
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Павел Саввин Седых 1 брак 18 лет и крестьянская дочь с. Ново-Чемровского Елизавета Макариева Шунулина 1 брак 19 лет. Поручители по же... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1884
Отец ребёнка: Шунулин Макар Кондратьев
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Макар Кондратьев Шунулин и законная жена Васса Владимирова. восприемник - того же села унтер-офицер Марк Власов Воронин.
Рождение ребёнка
10.07.1885
Отец ребёнка: Шунулин Макар Кондратьев
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского макар Кодратов Шунулин и хаконная жена Васса Владимирова. Восприемник - того же села крестьянин Власий Петров Фомичев
Рождение ребёнка
07.02.1887
Дочь: Шунулина Анастасия Макарова
Отец ребёнка: Шунулин Макар Кондратьев
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Макар Кондратьев Шунулин и законная жена Васса Владимирова. Восприемник - того же села крестьянская жена Харитина Павлова Юрина
Рождение ребёнка
09.07.1888
Сын: Шунулин Александр Макаров
Отец ребёнка: Шунулин Макар Кондратьев
144-5-376. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Макар Кондратьев Шунулин и законная жена Васса Владимирова. Восприемник - того же села крестьянин Захарий Павлов Шунулин.
Рождение ребёнка
04.03.1892
Отец ребёнка: Шунулин Макар Кондратьев
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Макар Кодратьев Шунулин и законная жена Васса Владимирова. Восприемник - того же села крестьянин Влас Петров Фомичев.
Рождение ребёнка
22.10.1894
Сын: Шунулин Яков Макаров
Отец ребёнка: Шунулин Макар Кондратьев
144-5-589. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Макарий Кондратов Шунулин и законная жена Васса Владимирова. Восприемник - того же села крестьянин Максим Егоров Воронин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно