Шунулина Васса Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунулина Васса Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Седых Елизавета Макарова

Отец ребёнка: Шунулин Макар Кондратьев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Павел Саввин Седых 1 брак 18 лет и крестьянская дочь с. Ново-Чемровского Елизавета Макариева Шунулина 1 брак 19 лет. Поручители по же... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1884

Сын: Шунулин Анатолий Макаров

Отец ребёнка: Шунулин Макар Кондратьев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Макар Кондратьев Шунулин и законная жена Васса Владимирова. восприемник - того же села унтер-офицер Марк Власов Воронин.
Рождение ребёнка
10.07.1885

Сын: Шунулин Василий Макаров

Отец ребёнка: Шунулин Макар Кондратьев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского макар Кодратов Шунулин и хаконная жена Васса Владимирова. Восприемник - того же села крестьянин Власий Петров Фомичев
Рождение ребёнка
07.02.1887

Дочь: Шунулина Анастасия Макарова

Отец ребёнка: Шунулин Макар Кондратьев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Макар Кондратьев Шунулин и законная жена Васса Владимирова. Восприемник - того же села крестьянская жена Харитина Павлова Юрина
Рождение ребёнка
09.07.1888

Сын: Шунулин Александр Макаров

Отец ребёнка: Шунулин Макар Кондратьев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-376. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Макар Кондратьев Шунулин и законная жена Васса Владимирова. Восприемник - того же села крестьянин Захарий Павлов Шунулин.
Рождение ребёнка
04.03.1892

Сын: Шунулин Павел Макаров

Отец ребёнка: Шунулин Макар Кондратьев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Макар Кодратьев Шунулин и законная жена Васса Владимирова. Восприемник - того же села крестьянин Влас Петров Фомичев.
Рождение ребёнка
22.10.1894

Сын: Шунулин Яков Макаров

Отец ребёнка: Шунулин Макар Кондратьев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-589. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Макарий Кондратов Шунулин и законная жена Васса Владимирова. Восприемник - того же села крестьянин Максим Егоров Воронин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шунулин Макар Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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