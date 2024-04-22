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Шунулин Павел Макаров

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1892

Отец: Шунулин Макар Кондратьев

Мать: Шунулина Васса Владимирова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Макар Кодратьев Шунулин и законная жена Васса Владимирова. Восприемник - того же села крестьянин Влас Петров Фомичев.
Бракосочетание
01.11.1909

Жена: Шунулина Ирина Семенова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-1441. ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Павел Макаров Шунулин 1 брак 17 лет 7 месяцев и крестьянская девица того же села Ирина Семенова Уткина 1 брак 16 лет. Поручители по ... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1911

Дочь: Шунулина Пелагея Павлова

Мать ребёнка: Шунулина Ирина Семенова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Павел Макаров Шунулин и законная жена Марина (так указано в документе) Семенова. Восприемник - крестьянская дочь девица Иулиания Семенова... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1912

Сын: Шунулин Яков Павлов

Мать ребёнка: Шунулина Ирина Семенова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-2044. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Павел Макаров Шунулин и законная жена Ирина Семенова. Восприемник - крестьянин того же села ? Иванов Попов.
Рождение ребёнка
10.12.1914

Сын: Шанулин Игнатий Павлов

Мать ребёнка: Шунулина Ирина Семенова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-2666. ГААК, г. Барнаул. Имя не указано! Принадлежность к полу мужской или женский - не указано (судя по восприемнику мужского пола родился мальчик)! Крестьянин с. Ново-Чемровского Павел Мака... Показать все
Смерть
Неизвестно
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